ФЛП III группы пора закрывать квартал: что нужно сделать до ноября
Предпринимателям, относящимся к III группе единого налога, необходимо подготовить отчетность за девять месяцев 2026 года и своевременно уплатить налоги. Ближайший крайний срок – 19 октября, кроме того, в ноябре предстоит выполнить определенные задачи.
Кто может работать в третьей группе и какие ставки действуют
Предприниматели III группы могут работать без ограничений по количеству наемных работников, но годовой доход не должен превышать 1 167 минимальных зарплат. На 2026 год это 10 091 049 гривен, пишет 7eminar.
Основные налоговые ставки для третьей группы:
- 5% от дохода – для предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС;
- 3% от дохода – для плательщиков НДС;
- 1% от дохода – военный сбор.
Отдельно предприниматели должны уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ).
Когда уплачивать налоги и подавать отчетность в III квартале 2026 года
ФЛП III группы следует ориентироваться на следующие даты:
- До 19 октября – уплатить ЕСВ за III квартал. Ежемесячная сумма составляет 1 902,34 гривны, а за три месяца необходимо перечислить 5 707,02 гривны.
- До 9 ноября – подать декларацию плательщика единого налога за девять месяцев 2026 года. Идентификатор формы – F0103309.
- До 9 ноября – подать Налоговый расчет по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору за III квартал, если ФЛП имеет наемных работников или осуществлял выплаты физическим лицам.
- До 9 ноября – подать отчет о взносе за трудоустройство лиц с инвалидностью за I, II и III кварталы 2026 года, если у предпринимателя есть наемные работники.
- До 19 ноября – уплатить единый налог и военный сбор за III квартал.
Кроме того, при наличии соответствующей обязанности до 19 ноября необходимо уплатить взнос на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.
Что следует проверить перед уплатой
Перед завершением квартала предпринимателям следует сверить фактический доход, проверить суммы налоговых обязательств и определить, какие отчеты необходимо подавать именно в их ситуации. Особенно это касается ФЛП с наемными работниками или тех, кто выплачивал средства другим физическим лицам.
Также важно учитывать, что сроки и условия уплаты могут зависеть от конкретного вида обязательства. Перед перечислением средств и подачей отчетности следует проверить актуальные требования налоговой службы.
К слову, ФЛП III группы должны не только своевременно уплачивать единый налог, но и правильно указывать его сумму в отчетности. Если в ходе камеральной проверки декларации ФЛП – плательщика единого налога третьей группы – выявят занижение налогового обязательства, предпринимателю могут начислить штраф.