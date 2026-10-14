Кто может работать в третьей группе и какие ставки действуют

Предприниматели III группы могут работать без ограничений по количеству наемных работников, но годовой доход не должен превышать 1 167 минимальных зарплат. На 2026 год это 10 091 049 гривен, пишет 7eminar.

Основные налоговые ставки для третьей группы:

5% от дохода – для предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС;

3% от дохода – для плательщиков НДС;

1% от дохода – военный сбор.

Отдельно предприниматели должны уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ).

Когда уплачивать налоги и подавать отчетность в III квартале 2026 года

ФЛП III группы следует ориентироваться на следующие даты:

До 19 октября – уплатить ЕСВ за III квартал. Ежемесячная сумма составляет 1 902,34 гривны, а за три месяца необходимо перечислить 5 707,02 гривны. До 9 ноября – подать декларацию плательщика единого налога за девять месяцев 2026 года. Идентификатор формы – F0103309. До 9 ноября – подать Налоговый расчет по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору за III квартал, если ФЛП имеет наемных работников или осуществлял выплаты физическим лицам. До 9 ноября – подать отчет о взносе за трудоустройство лиц с инвалидностью за I, II и III кварталы 2026 года, если у предпринимателя есть наемные работники. До 19 ноября – уплатить единый налог и военный сбор за III квартал.

Кроме того, при наличии соответствующей обязанности до 19 ноября необходимо уплатить взнос на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

Что следует проверить перед уплатой

Перед завершением квартала предпринимателям следует сверить фактический доход, проверить суммы налоговых обязательств и определить, какие отчеты необходимо подавать именно в их ситуации. Особенно это касается ФЛП с наемными работниками или тех, кто выплачивал средства другим физическим лицам.

Также важно учитывать, что сроки и условия уплаты могут зависеть от конкретного вида обязательства. Перед перечислением средств и подачей отчетности следует проверить актуальные требования налоговой службы.

К слову, ФЛП III группы должны не только своевременно уплачивать единый налог, но и правильно указывать его сумму в отчетности. Если в ходе камеральной проверки декларации ФЛП – плательщика единого налога третьей группы – выявят занижение налогового обязательства, предпринимателю могут начислить штраф.