Хто може працювати на третій групі та які ставки діють

Підприємці ІІІ групи можуть працювати без обмежень щодо кількості найманих працівників, але річний дохід не повинен перевищувати 1 167 мінімальних зарплат. Для 2026 року це 10 091 049 гривень, пише 7eminar.

Основні ставки податків для третьої групи:

5% від доходу – для підприємців, які не є платниками ПДВ;

3% від доходу – для платників ПДВ;

1% від доходу – військовий збір.

Окремо підприємці мають сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Коли сплачувати податки та подавати звітність у ІІІ кварталі 2026

ФОПам ІІІ групи варто орієнтуватися на такі дати:

До 19 жовтня – сплатити ЄСВ за ІІІ квартал. Щомісячна сума становить 1 902,34 гривні, а за три місяці потрібно перерахувати 5 707,02 гривень. До 9 листопада – подати декларацію платника єдиного податку за дев'ять місяців 2026 року. Ідентифікатор форми – F0103309. До 9 листопада – подати Податковий розрахунок з ЄСВ, ПДФО та військового збору за ІІІ квартал, якщо ФОП має найманих працівників або здійснював виплати фізичним особам. До 9 листопада – подати Звіт про внесок за працевлаштування осіб з інвалідністю за І, ІІ та ІІІ квартали 2026 року, якщо підприємець має найманих працівників. До 19 листопада – сплатити єдиний податок і військовий збір за ІІІ квартал.

Крім того, за наявності відповідного обов'язку до 19 листопада потрібно сплатити внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Що варто перевірити перед сплатою

Перед завершенням кварталу підприємцям варто звірити фактичний дохід, перевірити суми податкових зобов'язань і визначити, які звіти потрібно подавати саме в їхній ситуації. Особливо це стосується ФОПів із найманими працівниками або тих, хто виплачував кошти іншим фізичним особам.

Також важливо враховувати, що строки та умови сплати можуть залежати від конкретного виду зобов'язання. Перед перерахуванням коштів і поданням звітності варто перевірити актуальні вимоги податкової служби.

До слова, ФОП ІІІ групи мають не лише вчасно сплачувати єдиний податок, а й правильно вказувати його суму у звітності. Якщо під час камеральної перевірки декларації ФОП – платника єдиного податку третьої групи виявлять заниження податкового зобов’язання, підприємцю можуть нарахувати штраф.



