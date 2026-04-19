Общая система для ФЛП: почему "упрощенка" уже не так выгодна, как кажется

Большинство украинских предпринимателей привыкли работать на упрощенной системе – это понятно: минимум бюрократии, понятные налоги и относительная легкость в ведении бизнеса. Однако сейчас для части ФЛП переход на общую систему уже не выглядит чем-то сложным или невыгодным – наоборот, это становится продуманным и даже более безопасным решением.

Почему стоит перейти на общую систему налогообложения ФЛП?

Еще недавно распределение оборота между несколькими ФЛП казалось удобным лайфхаком. Сегодня же – это одна из самых рискованных стратегий, пишет YANKIV.

Смотрите также Это будет нарушением прав потребителя: может ли бизнес запрещать оплату карточкой

Налоговая, БЭБ и банки сейчас значительно внимательнее отслеживают подобные схемы. Если несколько ФЛП фактически работают как один бизнес – это могут квалифицировать как "дробление бизнеса". Последствия – серьезные:

блокировка счетов;

доначисление налогов за предыдущие периоды;

штрафы;

уголовная ответственность.

Поэтому предприниматели все чаще ищут "чистые" альтернативы. И одна из них – переход на общую систему.

Среди плюсов общей системы выделяют следующее:

1. Никаких лимитов по доходу

Вы можете проводить любые обороты через одного ФОПа – хоть 30, хоть 100 миллионов гривен. Без надобности дробить бизнес и рисковать.

2. Можно нормально делегировать

На общей системе легче официально передать часть работы другим:

бухгалтеру;

менеджеру;

кассиру.

Все роли можно оформить юридически – без "договорённостей на словах" и серых схем.

3. Налоги – с прибыли, а не с оборота

Это ключевая разница. Вы платите налоги не со всех поступлений, а с чистого дохода. В расходы можно включить:

аренду;

зарплаты;

рекламу;

оборудование;

горючее.

Чем лучше учет – тем меньше налоговая нагрузка в реальности.

4. Можно зачесть налоги, уплаченные за границей

Для тех, кто работает или живет за пределами Украины, это большой плюс. Если вы уже платили налоги в другой стране – их можно учесть в Украине благодаря международным соглашениям.

5. Меньше рисков из-за формальностей

На упрощённой системе ошибка с КВЭДом или назначением платежа может стоить статуса. На общей – это не критично.

6. Никаких претензий по дроблению

Один ФЛП, один бизнес, один учет – и никаких вопросов от контролирующих органов. В 2026 году это, без преувеличения, один из главных аргументов.

7. Легче адаптироваться к НДС

Если правила изменятся и НДС станет обязательным для большинства – предприниматели на общей системе уже будут готовы. А вот для тех, кто на упрощенной, это может стать болезненным переходом.

Какие минусы общей системы налогообложения?

Основные недостатки:

более высокие налоги: 18% НДФЛ + 5% военный сбор + 22% ЕСВ;

более сложный учет;

требования к первичным документам.

По сравнению с 5% единого налога это выглядит существенно дороже. Особенно если у вас большой оборот, но небольшая маржа.

Что еще следует знать ФЛП в Украине?