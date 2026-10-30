ФЛП могут не разрешить упрощенную систему: что строго запрещает налоговая

Не каждый предприниматель может работать по упрощенной системе налогообложения: правила зависят от вида деятельности, годового дохода и количества наемных работников. Государственная налоговая служба объяснила, какие требования установлены для ФЛП 1, 2 и 3-й групп и кому единый налог недоступен.

Кто может работать в 1-й группе ФЛП

ФЛП 1-й группы могут выбрать предприниматели, которые не используют наемный труд и занимаются розничной торговлей на рынках и/или предоставляют бытовые услуги населению, сообщает ДПС.

Для таких предпринимателей действует ограничение по доходу: за год он не должен превышать 167 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года.

Какие правила действуют для 2-й и 3-й группы ФЛП

2-я группа подходит предпринимателям, которые предоставляют услуги населению или плательщикам единого налога, производят или продают товары либо работают в сфере ресторанного хозяйства. Основные ограничения для этой группы такие:

Работники: не более 10 наемных работников одновременно. Можно работать и без персонала.

более 10 наемных работников одновременно. Можно работать и без персонала. Годовой доход: не более 834 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

не более 834 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года. Виды деятельности: для отдельных направлений вторая группа недоступна. В частности, это посреднические услуги с недвижимостью, предоставление доступа к интернету, а также производство, поставка и продажа ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и камней.

Для 3-й группы ограничений по количеству наемных работников нет. В то же время предельный годовой доход составляет 1 167 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года.

Кому запрещена упрощенная система налогообложения

Налоговое законодательство предусматривает перечень видов деятельности, при осуществлении которых ФЛП не могут работать по единому налогу. Среди них:

Организация и проведение азартных игр, обмен валют; Производство и торговля подакцизными товарами, за исключением установленных законом случаев; Добыча полезных ископаемых, драгоценных металлов и камней; Финансовое посредничество, за исключением определенных законом категорий; Предоставление почтовых и телекоммуникационных услуг, кроме курьерских; Продажа предметов искусства и антиквариата, организация аукционов; Организация гастрольных мероприятий, технические испытания, исследования и аудит.

Отдельные ограничения касаются предпринимателей, сдающих недвижимость в аренду. Упрощенную систему нельзя применять, если площадь объектов превышает установленные пределы:

земельные участки – более 0,2 га;

жилые помещения – свыше 400 кв. м общей площади;

нежилые помещения – свыше 900 кв. м общей площади.

Также плательщиками единого налога не могут быть банки, страховые компании, ломбарды, кредитные союзы и другие финансовые учреждения, регистраторы ценных бумаг, физические лица-нерезиденты, а также предприниматели с налоговой задолженностью. Исключение предусмотрено для безнадежного налогового долга, возникшего вследствие обстоятельств непреодолимой силы.