ФОП можуть не дозволити спрощену систему: що суворо забороняє податкова

Хто може працювати на 1-й групі ФОП

ФОП 1-ї групи можуть обрати підприємці, які не використовують найману працю та займаються роздрібною торгівлею на ринках і/або надають побутові послуги населенню, повідомляє ДПС.

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Для таких підприємців діє обмеження за доходом: за рік він не повинен перевищувати 167 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного року.

Які правила діють для 2-ї та 3-ї групи ФОП

2-га група підходить підприємцям, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, виробляють чи продають товари або працюють у сфері ресторанного господарства. Основні обмеження для цієї групи такі:

Працівники: не більше ніж 10 найманих осіб одночасно. Можна працювати й без персоналу.

не більше ніж 10 найманих осіб одночасно. Можна працювати й без персоналу. Річний дохід: не більше ніж 834 мінімальні заробітні плати, установлені на 1 січня звітного року.

не більше ніж 834 мінімальні заробітні плати, установлені на 1 січня звітного року. Види діяльності: для окремих напрямів друга група недоступна. Зокрема, це посередницькі послуги з нерухомістю, надання доступу до інтернету, а також виробництво, постачання та продаж ювелірних і побутових виробів із дорогоцінних металів і каміння.

Для 3-ї групи обмежень щодо кількості найманих працівників немає. Водночас граничний річний дохід становить 1 167 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного року.

Кому заборонена спрощена система оподаткування

Податкове законодавство передбачає перелік видів діяльності, за яких ФОП не можуть працювати на єдиному податку. Серед них:

Організація та проведення азартних ігор, обмін валют; Виробництво й торгівля підакцизними товарами, крім установлених законом винятків; Видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння; Фінансове посередництво, за винятком визначених законом категорій; Надання поштових і телекомунікаційних послуг, крім кур’єрських; Продаж предметів мистецтва й антикваріату, організація аукціонів; Організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит.

Окремі обмеження стосуються підприємців, які здають нерухомість в оренду. Спрощену систему не можна застосовувати, якщо площа об’єктів перевищує встановлені межі:

земельні ділянки – понад 0,2 га;

житлові приміщення – понад 400 кв. м загальної площі;

нежитлові приміщення – понад 900 кв. м загальної площі.

Також платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки та інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також підприємці з податковим боргом. Виняток передбачено для безнадійного податкового боргу, що виник через обставини непереборної сили.