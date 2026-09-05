Які податки сплачує 1 група ФОП

Згідно з роз'ясненнями monobank, перша група призначена виключно для підприємців без найманих працівників, які торгують на ринках або надають побутові послуги населенню.

Щомісячне податкове навантаження складається з трьох фіксованих платежів, які сплачуються незалежно від фактичного прибутку:

єдиний податок становить до 332,80 гривні на місяць;

військовий збір – 864,70 гривні;

мінімальний місячний ЄСВ – 1 902,34 гривні.

Єдиний податок та військовий збір ФОПам 1 групи необхідно перераховувати щомісяця не пізніше 20 числа. Єдиний соціальний внесок можна сплачувати щоквартально – до 19 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Щодо річної декларації платника єдиного податку: вона подається один раз на рік – протягом 60 днів після його закінчення в електронному вигляді через кабінет ДПС.

Що ще варто знати про податки

Нагадаємо, що розмір військового збору наразі змінювати не планують. Він є фіксованим та залежить від мінімальної зарплати.

Водночас мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 гривні. Таку суму слід сплачувати раз на місяць.