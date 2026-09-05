Какие налоги уплачивает 1-я группа ФЛП

Согласно разъяснениям monobank, первая группа предназначена исключительно для предпринимателей без наемных работников, которые торгуют на рынках или предоставляют бытовые услуги населению.

Ежемесячная налоговая нагрузка состоит из трех фиксированных платежей, которые уплачиваются независимо от фактической прибыли:

единый налог составляет до 332,80 гривен в месяц;

военный сбор – 864,70 гривен;

минимальный месячный ЕСВ – 1 902,34 гривны.

Единый налог и военный сбор ФЛП 1-й группы необходимо перечислять ежемесячно не позднее 20 числа. Единый социальный взнос можно уплачивать ежеквартально – до 19 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Что касается годовой декларации плательщика единого налога: она подается один раз в год – в течение 60 дней после окончания года в электронном виде через кабинет ГПСУ.

Что еще стоит знать о налогах

Напомним, что размер военного сбора пока менять не планируют. Он является фиксированным и зависит от минимальной зарплаты.

В то же время минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 гривны. Такую сумму следует уплачивать раз в месяц.