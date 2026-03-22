ФЛП и ООО: в чем разница и что выбрать для бизнеса
- ФЛП подходит для малого бизнеса и фриланса, регистрация занимает сутки или меньше и не требует уставного капитала.
- ООО является юридическим лицом, регистрация занимает 3-5 дней, требует устава, банковского счета и полного бухгалтерского учета.
В начале любой деятельности как предпринимателя, человек задумывается, как ему заниматься собственным бизнесом. Таким образом, лицу приходится выбирать между ФОПом и ООО.
В чем заключается разница между ФЛП и ООО?
Это решение повлияет только на юридическую форму, налогообложения и многие другие показатели, о чем говорится на сайте Insight Growth.
Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) – это лицо, которое ведет деятельность от собственного имени. В частности создание отдельного юридического лица здесь не требуется.
Кому же советуют такую форму предприятия? Она подходит для малого бизнеса, фриланса, индивидуального предоставления услуг и тому подобное.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это уже юридическое лицо, которое создается одним или даже несколькими учредителями. ООО имеет отдельный счет, структуру управления и тому подобное.
Что следует знать лицам, которые выберут ФЛП?
- Регистрация занимает сутки или меньше. Она в частности доступна онлайн через Дию.
- Открытие ФЛП не требует уставного капитала или открытия банковского счета. Расходы вообще минимальные или отсутствуют.
- Учет упрощенный, особенно на 2-й и 3-й группе единого налога.
- Предприниматель может самостоятельно подавать отчеты – раз в квартал или ежегодно.
В то же время для ООО требования совсем другие:
- Для регистрации должна быть подготовка учредительных документов: устав, решение участников, в частности процесс занимает 3 – 5 рабочих дней.
- В этом случае банковский счет, печать, бухгалтер обязательны.
- Расходы – от 3 000 гривен (учитывая нотариальные услуги и консультации).
- Полноценный бухгалтерский учет согласно Положениям (стандартам) бухгалтерского учета или Международных стандартов финансовой отчетности.
Что еще следует знать о налогах и отчетности для ФЛП и ООО?
Вопрос налогов и подачи отчетности для предпринимателей является очень важным. Поэтому здесь нужно выбрать правильный вариант, согласно своему бизнесу.
Налоги для ФЛП в Украине сейчас такие:
- В зависимости от группы: 2 – фиксированная ставка до 20% от минимальной зарплаты + ЕСВ, а 3 группа – 5% от дохода или 3% + НДС.
- Общая система: 18% НДФЛ + 1.5% военный сбор + 22% ЕСВ.
В то же время налоги для ООО:
- на едином налоге: 5% или 3% + НДС.
- Общая система: 18% налога на прибыль + 20% НДС (при объемах более миллиона гривен).
ФЛП выигрывает в простоте и гибкости налоговых ставок, особенно для малого бизнеса с невысокими оборотами,
– говорится в материале.
Raiffeisen Bank пишет, что каждая форма ведения бизнеса имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор должен базироваться на конкретных потребностях.
Обратите внимание! Кроме того, всегда можно изменить форму деятельности. Многие компании в Украине начинали свой путь как ФЛП, а затем "трансформировались" в ООО.
Что еще следует знать ФЛП в Украине?
- 3 и 2 группы физических лиц-предпринимателей отличаются установленным годовым объемом лимита, а также наемным количеством работников. В то же время ставки единого налога и военного сбора в них разные, однако единого социального взноса – одинаковые.
- В то же время лучшими днями для регистрации ФЛП является начало месяца. Для 3 группы ФЛП вопрос заключается в уплате единого социального взноса, а для других групп есть возможность проверить все правильные шаги по регистрации.