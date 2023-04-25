Со 2% общей системы: каких ФЛП ждет увеличение налогов
Некоторые ФЛП третьей группы автоматически переведут на общую систему налогообложения. Это произойдет после отмены специального режима налогообложения во время военного положения.
Кого это касается
Речь идет о ФЛПах 3 группы, которые зарегистрировались со ставкой 5% в 2022 году и сразу перешли на ставку 2%. Для этих людей грозит упразднение спецгруппы в 2%.Общая система налогообложения – это система, где предприниматель платит: налог на доходы физических лиц – 18%; военный сбор - 1,5%; единый социальный взнос – 22%.
Чтобы проверить свой ФЛП, нужно заказать выписку по единому налогу в электронном кабинете плательщика на сайте ГНС. Если в документе дата перехода на упрощенную систему налогообложения и дата применения ставки в 2% совпадают, значит, ФЛП является плательщиком по ставке 2% с первого дня государственной регистрации.
Изменения произойдут 1 июля 2023 г. законопроектом №8401 да меморандумом МВФ.
Что можно сделать
Можно перейти на ставку 5%.
Для этого нужно подать заявление о переходе с 1 июля по спецрежиму на ставку 5%, до 15 июня 2023 года. В таком случае перевод на общую систему не будет.
Все остальные ФЛПы автоматически переведут на те условия, на которых они работали раньше.
Налоги для предпринимателей изменятся
- Нардепы в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметили, что отмена льготы в 2% в будущем поможет получить значительную поддержку МВФ.
- С 1 июля отменят налог 2% для ФЛП 3 группы (возвратят 5%), а ФЛПы 1 и 2 групп будут обязаны уплачивать единый налог.
- Также вернут документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства и будут штрафовать за отсутствие РРО.