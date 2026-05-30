Ждут ли ФЛП изменения в июне: что важно знать бизнесу

Для украинских ФЛП 2026 год уже принес немало изменений. В июне налогообложение "упрощенцев" не изменится, но предпринимателям нужно быть внимательными относительно основных показателей своей деятельности.

Новые налоги для ФЛП в 2026 году

В этом году налоговая нагрузка на ФЛП увеличилась из-за роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Именно к этим показателям привязаны ставки единого налога, военного сбора и ЕСВ, пишет Главное управление ГНС в Ровенской области.

Смотрите также Собственный бизнес во время службы: могут ли украинские военные быть ФЛП

Поэтому, налоги для ФЛП составляют в июне:

ФЛП 1 группы

Для ФЛП 1 группы максимальный единый налог вырос до 332,80 гривны в месяц, а минимальный ЕСВ – до 1 902,34 гривны. Отдельно нужно платить военный сбор – 864,7 гривны ежемесячно.

ФЛП 2 группы

Максимальная ставка единого налога для этих предпринимателей выросла до 1 729,40 гривны в месяц. ЕСВ и военный сбор остаются такими же, как и для первой группы – 1 902,34 гривны и 864,7 гривны в месяц соответственно.

ФЛП 3 группы

Для предпринимателей 3 группы ставки единого налога не изменились – 5% дохода без НДС или 3% с НДС. Однако ЕСВ также вырос до более 1,9 тысячи гривен в месяц. Кроме того, военный сбор для этой группы составляет 1% дохода.

Обязанности ФЛП в июне

В июне 2026 года для ФЛП 1 – 3 группы действуют стандартные правила уплаты налогов и представления отчетности, однако предпринимателям важно не пропустить ключевые даты.

ФЛП 1 группы

Должны уплатить единый налог и военный сбор "за себя" не позднее 20 числа включительно.

ФЛП 2 группы

Предприниматели этой группы без наемных работников также должны внести единый налог и военный сбор до 20 числа месяца. ФЛП, которые имеют наемный труд, обязаны выплатить заработную плату 2 раза в месяц плюс уплатить ЕСВ, военный сбор, НДФЛ с зарплаты. А также так же уплатить единый налог и военный сбор "за себя" до 20 числа.

ФЛП 3 группы

ФЛП 3 группы ЕН 5% (не плательщик НДС), который имеет наемных работников, в июне должен выплатить заработную плату 2 раза в месяц, уплатить ЕСВ, военный сбор, НДФЛ с зарплаты в день выплаты.

Тогда как ФЛП ЕН 3% (плательщик НДС) должен не только выплатить зарплату, внести ЕСВ, НДФЛ и военный сбор, но и до 20 числа подать декларацию по НДС, а до 30 числа – уплатить НДС.

Лимиты доходов ФЛП

К тому же июнь завершает первую половину года. Предпринимателям 1 – 3 групп крайне важно подвести итоги доходов за 6 месяцев, чтобы убедиться, что они не приближаются к критической границе своего годового лимита.

Из-за инфляции и увеличения минимальной зарплаты выросли и годовые лимиты дохода для всех групп ФЛП:

лимит годового дохода ФЛП 1 группы – 1 444 049 гривен;

лимит годового дохода ФЛП 2 группы – 7 211 598 гривен;

лимит годового дохода ФЛП 3 группы – 10 091 049 гривен.

Превышение лимита влечет за собой автоматический перевод на общую систему налогообложения или более высокую группу.

Учтите! Особенно внимательными в июне стоит быть предпринимателям, у которых активный летний сезон продаж или услуг. Именно в этот период обороты могут резко возрасти.