Теперь счет ФЛП можно открыть через приложение NovaPay

В приложении NovaPay теперь можно открыть платежный счет ФЛП. Все можно сделать за несколько минут.

Через NovaPay можно открыть счет ФЛП

Благодаря новой разработке пользователи теперь могут эффективно получить виртуальную визитную карточку и получить доступ к финансовым услугам онлайн с легкостью и скоростью.

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Алексей Рубан Директор по инновациям NovaPay Мы хотим, чтобы предпринимателям было удобно работать с нами. Создали в приложении NovaPay основные услуги, которые помогут упростить ежедневную финансовую рутину для клиентов-предпринимателей: открытие счета, платежи и переводы по IBAN, электронные выписки по счету и справки. Далее в планах увеличение функций, в том числе выдача доверенностей на различные операции, выпуск физических бизнес-карт, кредитования и тому подобное.

Также предпринимателям предлагают:

быстрое зачисление после оплаты – деньги, поступившие от клиентов, как наложенный платеж, зачисляются на счет ФЛП в NovaPay в день оплаты (на счет других банков – на следующий день);

– деньги, поступившие от клиентов, как наложенный платеж, зачисляются на счет ФЛП в NovaPay в день оплаты (на счет других банков – на следующий день); привлекательные тарифы – открытие и обслуживание счета, а также переводы на собственные счета NovaPay или на счета других банков по IBAN – пока бесплатные;

– открытие и обслуживание счета, а также переводы на собственные счета NovaPay или на счета других банков по IBAN – пока бесплатные; легкость сервиса – моментальные переводы средств со счета ФЛП на личную карту NovaPay, онлайн-поддержка 24/7, легкое снятие наличных. В несколько кликов деньги можно перевести со счета ФЛП на свою личную карту, с которой снять наличные без комиссии в отделении "Новой почты" по штрихкоду в приложении NovaPay, а также с карты в любом банкомате в Украине до 50 000 гривен без комиссий.

В обновлении клиенты, которые зарегистрировались в приложении как ФЛП, теперь смогут легко открыть бизнес-счет всего за несколько кликов. Для существующих клиентов NovaPay, которые являются ФЛП, вся необходимая информация будет беспрепятственно перенесена в приложение без необходимости дополнительной регистрации. Надо просто обновить мобильное приложение до последней версии, чтобы получить доступ к этой удобной новой функции.