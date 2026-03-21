Самые популярные ошибки ФЛП в 2026 году: ТОП нарушений, которые приводят к штрафам

Многие предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда мелкая, на первый взгляд, ошибка оборачивается проблемами с налоговой. В 2026 году такие ситуации не редкость, а обыденность: превысили лимит, забыли сдать "нулевую" отчетность или получили оплату на личную карту.

Какие ошибки ФЛП случаются чаще всего? Большинство таких ошибок можно найти самостоятельно. На практике можно выделить около 14 типичных ошибок. Их условно делят на несколько категорий. Ошибки с лимитами и налоговым статусом: Превышение лимита дохода. Каждая группа имеет свой максимум. Часто предприниматели не ведут регулярный учет и замечают превышение уже постфактум, а это может стоить упрощенной системы.

Каждая группа имеет свой максимум. Часто предприниматели не ведут регулярный учет и замечают превышение уже постфактум, а это может стоить упрощенной системы. Не выбрали единый налог при регистрации. Распространённая история среди новичков: не подали заявление – автоматически попали на другую систему налогообложения.

Распространённая история среди новичков: не подали заявление – автоматически попали на другую систему налогообложения. Потеряли статус плательщика единого налога. Причины разные: долги, нарушение условий, несвоевременные платежи. Важно регулярно проверять свое соответствие требованиям.

Причины разные: долги, нарушение условий, несвоевременные платежи. Важно регулярно проверять свое соответствие требованиям. Пропустили регистрацию плательщиком НДС. В определенных случаях это обязательно. Игнорирование – прямой путь к штрафам. Ошибки в отчетности и документах: Не подали отчетность без дохода. Миф: "нет дохода – не нужно отчитываться". На самом деле отчётность обязательна всегда.

Миф: "нет дохода – не нужно отчитываться". На самом деле отчётность обязательна всегда. Отсутствуют первичные документы. Акты, счета, накладные – это ваша "броня" на проверке. Без них доказать реальность операций сложно.

Акты, счета, накладные – это ваша "броня" на проверке. Без них доказать реальность операций сложно. Не подали форму 4-ДФ. Типичная ошибка при взаимодействии с другими ФЛП – и она может задеть обе стороны.

Типичная ошибка при взаимодействии с другими ФЛП – и она может задеть обе стороны. Игнорирование РРО/ПРРО. Не все обязаны их использовать, но если нужно, то избежать не получится без последствий. Операционные и финансовые ошибки: Платежи не соответствуют КВЭДам. Если получаете деньги за деятельность, которой нет в КВЭДах, – это вызывает вопросы у налоговой.

Если получаете деньги за деятельность, которой нет в КВЭДах, – это вызывает вопросы у налоговой. ФЛП 2 группы работает с "общесистемщиками". Есть ограничения по клиентам: их нарушение часто становится проблемой.

Есть ограничения по клиентам: их нарушение часто становится проблемой. Оплата налогов на неправильные реквизиты. Казалось бы, мелочь, но платеж не зачтется, и долг останется.

Доходы на личную карточку. Смешивание финансов – классическая ошибка, которая создает риски во время проверок.

Смешивание финансов – классическая ошибка, которая создает риски во время проверок. Неоформленные работники с инвалидностью. Здесь есть отдельные требования, которые нужно соблюдать.

Здесь есть отдельные требования, которые нужно соблюдать. Неправильное закрытие ФЛП. Это не только заявление. Есть процедура, и ошибки могут "вылезти" даже после закрытия. Что нужно знать о налогах и ведения ФЛП в Украине? ФЛП в Украине можно самостоятельно открыть онлайн через портал Дія, выбрав систему налогообложения и КВЭДы. Специалисты советуют регистрировать КВЭДы "с запасом", а для малого бизнеса – упрощенную систему налогообложения.

ФЛП на упрощенной системе налогообложения должны следить за годовыми лимитами дохода, которые отличаются для каждой группы. Превышение лимита дохода приводит к уплате 15% налога с превышения, возможного перевода на другую группу или общую систему.

ФЛП могут оштрафовать на 10 минимальных зарплат за каждого неоформленного работника при первой проверке. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 30 минимальных зарплат, что равно 259 410 гривен в 2026 году.