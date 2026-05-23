Собственный бизнес во время службы: могут ли украинские военные быть ФЛП

Собственное дело для многих украинцев давно стало не просто источником дохода, а способом удержаться "на плаву" во время войны. Поэтому даже после мобилизации или перехода на военную службу многие не спешат закрывать ФЛП.

Могут ли защитники иметь свой бизнес?

Впрочем, закон устанавливает ряд ограничений – отдельным категориям военнослужащих заниматься предпринимательской деятельностью запрещено. Детали объяснили специалисты портала 7eminar.

Прежде всего стоит отметить, что мобилизация или служба по контракту не прекращают статус физического лица-предпринимателя. То есть защитник может оставаться зарегистрированным ФЛП и формально не закрывать собственное дело.

В то же время на практике у многих возникает другой вопрос – как поддерживать работу бизнеса, если нет возможности заниматься им лично. В таком случае часть дел можно передать другому человеку через доверенность. Например, уполномочить его подписывать договоры, проводить платежи или подавать отчетность.

Обратите внимание! Информацию о мобилизации или прохождении службы по контракту передают в налоговую автоматически. Однако чтобы избежать возможных недоразумений, можно самостоятельно подать соответствующее заявление и копии подтверждающих документов.

Кому запрещено совмещать службу с бизнесом?

Однако далеко не всем разрешено заниматься предпринимательством во время службы. Ограничения касаются военных должностных лиц, которые выполняют следующие функции:

организационно-распорядительные (то есть руководство подразделением);

административно-хозяйственные (управление имуществом и ресурсами).

Итак, ключевое значение имеет не воинское звание, а именно должность и перечень обязанностей. Если у вас возникают сомнения, специалисты Минюста советуют уточнять детали в службе персонала воинской части.

Что еще стоит знать военнослужащим?

Специалисты образовательной платформы Нацбанка "Гаразд" также напомнили о кредитных льготах для украинских защитников. И хотя законодательство не отменяет сам долг, военнослужащие и их партнеры в браке могут не платить проценты, штрафные санкции и пеню за невыполнение обязательств.

Однако льгота не действует для части целевых займов – на приобретение жилья или автомобиля, а также на установку солнечных панелей, ветровых электроустановок и систем накопления энергии, если их стоимость компенсируют государство или третьи лица.