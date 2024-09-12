Фонд госимущества продавал объект в Одессе за 1 гривну: сколько миллионов заплатил победитель

Фонд госимущества провел нетипичный аукцион объекта в Одессе. Его стартовая цена составляла всего 1 гривну, но в результате в бюджет поступит куда большая сумма.

От гривны – до миллионов

Состоялась первая приватизация объекта, стартовая цена которого составляла всего 1 гривну. По результатам торгов его стоимость выросла во много раз.

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Речь идет о здании бывшего приемного радиоцентра для управления воздушным движением. Площадь объекта – 25,8 квадратных метров. Финальная цена лота составила 1,5 миллиона гривен.

В ходе торгов за объект недвижимости соревновались 11 участников, что обусловило колоссальный рост цены, от начальной – 1 грн, до финальной – 1 500 001 грн. Также покупатель должен дополнительно оплатить 300 тысяч НДС, поэтому общий экономический эффект может составлять 1,8 миллиона гривен,

– сообщили в Фонде госимущества.

Есть ли еще объекты со стартовой ценой в 1 гривну

Фонд госимущества уже выставлял на торги объекты, стартовая цена которых равнялась 1 гривне. Они были расположены в Одесской, Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Львовской областях.

В основном это административные здания и нежилые помещения различного назначения. Ожидается, что цена вырастет благодаря большому количеству участников.