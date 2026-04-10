Каждый седьмой дает работу украинцам: неожиданные цифры о ФЛП
- В 2025 году 302 тысячи ФЛП в Украине обеспечили работой более 817 тысяч человек, в среднем на одного ФЛП приходится три работника.
- Больше всего предпринимателей с работниками зарегистрировано в Днепропетровской, Львовской областях и Киеве, а наибольший рост наблюдается в Ровенской, Киевской и Волынской областях.
В 2025 году более 817 тысяч украинцев работали у физических лиц-предпринимателей - об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы. Всего в прошлом году 302 тысячи ФЛП имели наемных работников.
Сколько людей работают на ФЛП?
302 260 предпринимателей обеспечили работой более 817 тысяч человек. В среднем на одного такого ФЛП приходится около трех работников, пишет Опендатабот.
Всего сейчас 14% предпринимателей пользуются наемным трудом:
- Больше всего предпринимателей с работниками зарегистрировано в Днепропетровской области – 27 491.
- Почти столько же во Львовской области – 27 275.
- Далее следует Киев с 25 782 ФОПами, которые имеют сотрудников.
Зато быстрее всего количество таких предпринимателей росло в других регионах. Наибольший прирост зафиксировали в Ровенской области (+ 22%), Киевской области (+ 20%), Волынской области (+ 19%).
По количеству работников, которых нанимают ФЛП, то лидирует Львовская область – 74 648 человек. Далее следует Днепропетровская область с 71 983 работниками, а также Киев – 70 272.
В целом благодаря предпринимателям в 2025 году работу имели более 2,9 миллионов украинцев: около 2,1 миллионов работали сами на себя, еще более 817 тысяч – как наемные работники у ФЛП.
Что надо знать о ведении ФЛП в Украине?
ФОПы обязаны регулярно подавать отчетность, которая зависит от их группы и имеет определенные нюансы. Предприниматели, освобождены от уплаты ЕСВ, не обязаны подавать Приложение 1.
ФЛП на общей системе налогообложения в 2026 году платят НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, общая налоговая нагрузка без ЕСВ составляет 23% прибыли. ЕСВ уплачивается в зависимости от наличия дохода, минимальный взнос составляет 1 902,34 гривны в месяц.
С апреля 2026 года ФОПы, занимающиеся охранной деятельностью, без перехода на общую систему налогообложения, потеряют право на единый налог. Штрафы не накладываются, если услуги предоставлены до 01.01.2026, КВЭДы исключены, и есть подтверждающие документы.
3 и 2 группы физических лиц-предпринимателей отличаются установленным годовым объемом лимита, а также наемным количеством работников. В то же время ставки единого налога и военного сбора у них разные, однако единого социального взноса – одинаковые.