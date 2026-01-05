Малый бизнес на выживание: сколько в среднем работают ФОПы в Украине

За 11 месяцев 2025 года в Украине закрылось более 250 тысяч ФЛП, а каждый восьмой из них – работал в Киеве. Пик пришелся на январь, когда после полуторамесячного перерыва в работе реестров задокументировало закрытие сразу почти 60 тысяч предпринимателей.

Как закрывали ФЛП в 2025 году?

В то же время средний срок работы ФЛП составляет 2 года и 4 месяца. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Опендатабот".

С начала 2025 года в Украине закрыли 250 209 ФЛП. Среди них больше всего предпринимателей из Киева (32 469), Днепропетровщины (22 645), Харьковщины (20 481), Одесской (18 714) и Львовской (16 521) областей.



Сколько ФЛП закрыли в 2025 году по областям / Инфографика "Опендатабот"

Интересно, что почти половина закрытий приходится на нишу торговли, в частности треть – на розничную торговлю (77 705). В среднем такие бизнесы существуют менее 3 лет.

Еще 16 909 ФЛП прекратили свою работу в сфере оптовой торговли – средняя продолжительность их деятельности лишь незначительно превышает год.

С большим отрывом вторыми по количеству закрытий стали айтишники – 28 668 или каждый девятый предприниматель, закрывшийся в прошлом году. В то же время они относятся к так называемым предпринимателям-"долгожителям" – 3 года 11 месяцев.



Сколько ФЛП закрыли в 2025 году по отраслям / Инфографика "Опендатабот"

Сколько "живет" рядовой ФЛП?

"Долгожителями" в Украине являются ФЛП, занимающиеся складским хозяйством. Они проработали более 6 лет.

Чуть меньше (5 лет и 11 месяцев) "живут" предприниматели в сфере операций с недвижимостью, а замыкают тройку бизнесы в сфере ремонта техники, в частности, бытовой (5 лет и 9 месяцев).

К слову, наименее "живучими" являются ФЛП-курьеры. Среди тех, кто в прошлом году закрылся, они проработали в среднем лишь 6 месяцев.

Чуть больше (9 месяцев) выдерживают предприниматели в сфере административной и вспомогательной офисной деятельности, а чуть больше чем год – в сфере оптовой торговли и педагоги.



Сколько в среднем "живет" ФЛП в Украине / Инфографика "Опендатабот"

Напомним, по данным Налоговой службы, с января 2026 года в связи с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты выросли суммы налогов. Поэтому ЕН для I группы – 332,80 гривны, а для II группы – 1 729,40 гривны.

Какие еще тенденции прослеживают?