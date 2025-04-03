Маскировка россиян: Forbes сменил страну проживания для 24 российских миллиардеров

В свежем рейтинге самых богатых людей мира, опубликованном 1 апреля журналом Forbes, 24 миллиардера, которые в прошлогоднем списке считались россиянами, теперь указаны как представители других государств.

Россияне "замаскировались"

По подсчетам "Агентства", больше всего предпринимателей, которые изменили свою страну проживания в рейтинге Forbes, теперь представляют Швейцарию, на втором месте – Израиль, передает 24 Канал.

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Среди тех, кто сменил страну проживания в рейтинге, – вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, которая теперь представлена как гражданка Великобритании.

Бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун теперь ассоциируется с Монако, соучредитель "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев – с Францией, а экс-президент Альфа-Банка Петр Авен – с Латвией.

Также соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож и бывший совладелец Rambler Group Александр Мамут указаны в списке как бизнесмены из Израиля.

СМИ отмечает, что такие изменения в указанной стране проживания обычно вносятся по требованию самих бизнесменов или их представителей.