Совладелец "Сильпо" и "Форы" покупает еще одну известную сеть

Владимир Костельман, совладелец Fozzy Group, в которую входят сети "Сильпо" и "Фора", покупает сеть магазинов "Бодрый". Это более 170 магазинов в Киеве и области.

Что известно о новом бизнесе владельца "Сильпо" Костельмана?

ПАО "ЗНВКИФ "БЕНЕФИТ" предоставили разрешение на приобретение контроля над ООО "НЕДЛЕС", пишет АМКУ.

Как сообщает NV, 40,2% акций ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Бенефит" принадлежат совладельцу Fozzy Group Костельману.

Зато сеть маркетов "Бодрый" развивает ООО "НЕДЛЕС". Выручка ООО "НЕДЛЕС" в 2025 году вырос на 68,4% до 2,7 миллиардов гривен. Компания вышла из прибыли в почти 30 миллионов гривен в убыток в 50 миллионов.

Согласно данным на сайте компании, по состоянию на конец марта сеть "Бадьорий" насчитывает 171 магазин в Киеве и области. Еще пять – откроются в скором времени.

Сколько налогов уплатила Fozzy Group?

Fozzy Group в 2025 году открыла 96 новых магазинов и обновила еще 7. Магазины группы ежедневно посещали более 1 миллиона гостей, пишет USCS.

В 2025 году Fozzy Group уплатила более 15,9 миллиардов гривен налогов, сборов и единого социального взноса. Из них более 12,9 млрд грн перечислили в бюджет продуктовые ритейл-сети группы.

Наибольший вклад сделала сеть "Сильпо" - 9,3 миллиардов гривен;

"Фора" уплатила 2,6 миллиарда гривен;

"THRASH! ТРАШ!" - 629 миллионов гривен;

А FOZZY - 364 миллиона гривен.

Сколько налогов уплатила Fozzy Group / инфографика USCS

