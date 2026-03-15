15 марта, 11:36
Как работает франшиза в Украине: почему этот бизнес так популярен

Валерия Моргун
Основні тези
  • Франшиза позволяет покупателям вести бизнес под чужим брендом, используя имя, технологии и репутацию торговой марки.
  • Покупатели франшизы платят роялти, которые рассчитываются как процент от продаж или устанавливаются в фиксированном размере.

Франшиза – это бизнес, который всегда лучше готов к экономическим скачкам и к конкуренции. В частности это выгодное собственное дело с высоким уровнем стабильности.

Что такое франшиза?

Так франшиза – это договор, который подписывают владелец бизнеса и третье лицо, о чем объяснили на сайте OLX.

Покупатель таким образом имеет легитимную возможность открыть свое дело. Однако всегда под наблюдением продавца.

Но покупатель использует:

  • имя бренда;
  • его технологии;
  • различное оборудование;
  • репутацию торговой марки и тому подобное.

То есть франшиза предоставляет право вести бизнес под чужим брендом. В частности покупатель периодически платит за использование объектов интеллектуальной собственности. Такие платежи называются "роялти".

Рассчитывают их как процент от продаж или устанавливают фиксированный размер,
– объяснили в тексте.

Интересно! "Франчайзинг" регулируется статьями 1115 – 1129 главы 76 Гражданского кодекса Украины и называется "коммерческая концессия".

Франчайзинг делится на три вида:

  1. Товарный или франчайзинг продукта - речь идет о поставке готовых продуктов.
  2. Производственный – франчайзи получает право на изготовление и продажу товаров по конкретным технологиям.
  3. Деловой – право предоставляется еще и структуру бизнеса с его лицензиями и принципами работы.

Франшиза имеет немало плюсов:

  1. Снижение рисков – уже сразу есть планирование расходов и прибыли, а потребности в анализе рынка нет.
  2. Репутация - целевая аудитория уже знает о бренде, не нужно выстраивать имидж с нуля.
  3. Бизнес-модель уже существует.
  4. Окупаемость – уже не нужны расчеты, мониторинг и тому подобное.
  5. Льготы для кредитования – легко получить займ на этот вид ведения бизнеса.
  6. Поддержка от франчайзера – владелец заинтересован в поддержке и предоставляет максимум помощи.

Однако существуют и свои минусы:

  1. Жесткие границы договора жесткие.
  2. Паушальный или первоначальный взнос.
  3. Зависимость от владельца.

Франчайзер может заранее предоставить список поставщиков, с которым вы не всегда будете согласны. Локация для создания точки тоже обсуждается. В зависимости от района стоимость аренды может увеличиваться,
– говорится в материале.

Обратите внимание! Компания Franchise Group привела примеры успешных франшиз. Среди таких бизнесов в Украине – "Франс.уа", "Шериф", NAI.

Что еще следует знать о бизнесе в Украине?

  • Самый старый бизнес в Украине – это о Дрогобычском соляном заводе. Он непрерывно действует с 14 века на одном и том же месте. Бизнес находится на Львовщине.

  • Больше всего денег заработали в 2025 году компании ООО "Д.Трейдинг", НАЭК Энергоатом и ООО "АТБ-Маркет". Сумма заработка составляет 292,4 миллиарда гривен, 254,7 миллиарда гривен и 247,3 миллиарда гривен соответственно.