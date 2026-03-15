Как работает франшиза в Украине: почему этот бизнес так популярен
- Франшиза позволяет покупателям вести бизнес под чужим брендом, используя имя, технологии и репутацию торговой марки.
- Покупатели франшизы платят роялти, которые рассчитываются как процент от продаж или устанавливаются в фиксированном размере.
Франшиза – это бизнес, который всегда лучше готов к экономическим скачкам и к конкуренции. В частности это выгодное собственное дело с высоким уровнем стабильности.
Что такое франшиза?
Так франшиза – это договор, который подписывают владелец бизнеса и третье лицо, о чем объяснили на сайте OLX.
Читайте также Без очередей и лишних бумажек: как зарегистрировать ФЛП онлайн через Дію
Покупатель таким образом имеет легитимную возможность открыть свое дело. Однако всегда под наблюдением продавца.
Но покупатель использует:
- имя бренда;
- его технологии;
- различное оборудование;
- репутацию торговой марки и тому подобное.
То есть франшиза предоставляет право вести бизнес под чужим брендом. В частности покупатель периодически платит за использование объектов интеллектуальной собственности. Такие платежи называются "роялти".
Рассчитывают их как процент от продаж или устанавливают фиксированный размер,
– объяснили в тексте.
Интересно! "Франчайзинг" регулируется статьями 1115 – 1129 главы 76 Гражданского кодекса Украины и называется "коммерческая концессия".
Франчайзинг делится на три вида:
- Товарный или франчайзинг продукта - речь идет о поставке готовых продуктов.
- Производственный – франчайзи получает право на изготовление и продажу товаров по конкретным технологиям.
- Деловой – право предоставляется еще и структуру бизнеса с его лицензиями и принципами работы.
Франшиза имеет немало плюсов:
- Снижение рисков – уже сразу есть планирование расходов и прибыли, а потребности в анализе рынка нет.
- Репутация - целевая аудитория уже знает о бренде, не нужно выстраивать имидж с нуля.
- Бизнес-модель уже существует.
- Окупаемость – уже не нужны расчеты, мониторинг и тому подобное.
- Льготы для кредитования – легко получить займ на этот вид ведения бизнеса.
- Поддержка от франчайзера – владелец заинтересован в поддержке и предоставляет максимум помощи.
Однако существуют и свои минусы:
- Жесткие границы договора жесткие.
- Паушальный или первоначальный взнос.
- Зависимость от владельца.
Франчайзер может заранее предоставить список поставщиков, с которым вы не всегда будете согласны. Локация для создания точки тоже обсуждается. В зависимости от района стоимость аренды может увеличиваться,
– говорится в материале.
Обратите внимание! Компания Franchise Group привела примеры успешных франшиз. Среди таких бизнесов в Украине – "Франс.уа", "Шериф", NAI.
Что еще следует знать о бизнесе в Украине?
Самый старый бизнес в Украине – это о Дрогобычском соляном заводе. Он непрерывно действует с 14 века на одном и том же месте. Бизнес находится на Львовщине.
Больше всего денег заработали в 2025 году компании ООО "Д.Трейдинг", НАЭК Энергоатом и ООО "АТБ-Маркет". Сумма заработка составляет 292,4 миллиарда гривен, 254,7 миллиарда гривен и 247,3 миллиарда гривен соответственно.