Глава энергокомитета посоветовал бизнесу покупать газовые электростанции

Проблемы в энергосистеме не решатся в ближайшие месяцы, по словам главы энергокомитета Андрея Геруса. Поэтому он посоветовал предпринимателям обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией.

Достоинства газовых электростанций

Одним из наиболее важных преимуществ газовых электростанций, по мнению Геруса, – цена, компактность, скорость установки и мощность, начинающаяся от 500 киловатт, но может составлять и 50 мегаватт, и 100 мегаватт.

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Андрей Герус Председатель Комитета по энергетике Я бы рекомендовал бизнесу изучить возможность устанавливать не просто генераторы, а собственные мини электростанции. Например, одна европейская компания дарит одному из городов станцию на 1 мегаватт: она берет 250 кубометров газа на 1 мегаватт-час – это по ценам в 3 – 4 раза дешевле генераторов, почти как цена электроэнергии из сети.

Проблемы с энергосистемой в ближайшее время не решатся

Он также добавил, что призывает бизнес позаботиться о своей энергетической независимости, поскольку проблемы в энергосистеме, вызванные массированными атаками российских кафиров, в ближайшие месяцы не решатся.

Думаю, что весной эти проблемы никуда волшебным образом не исчезнут. И будут сопровождать нас довольно долго. Эти проблемы, которые есть, не на месяц и не на два, к сожалению,

– подчеркнул Герус.

Установка большого количества этих и другого типа небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой, потому что сегодня в условиях российских обстрелов она страдает от большой централизации и масштабности отдельных объектов, считает председатель комитета.

Со своей стороны, глава Минэнерго Герман Галущенко в интервью Forbes отметил, что при отсутствии новых повреждений Украина стабилизирует энергосистему к лету.

Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету,

– сказал Галущенко.

Ранее премьер Шмигаль заявлял, что в результате девяти волн массированных ракетных ударов и десятков меньших атак фактически повреждены или разрушены 50% энергосистемы.