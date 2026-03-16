Бизнес просел, но есть запасной вариант: "Газпром" в России начал выпускать холодильники

"Газпром" теряет деньги из-за массового отказа от российского газа, однако теперь он ставит на еще один бизнес, который "отобрали" у западной компании. Так, уже начали производить холодильники.

Почему "Газпром" начал производить бытовую технику?

Завод бытовой техники Bosch под Санкт-Петербургом, который теперь находится под управлением дочерней компании "Газпрома" возобновил выпуск холодильников в 2025 году, пишет The Moscow Times.

Согласно финансовой отчетности предприятия, чистая прибыль составила 192,5 миллионов рублей против убытка в 1,7 миллиарда годом ранее:

Известно, что до конца 2025 года предприятие наладило производство более 30 моделей холодильников.

Завод заключил более 20 контрактов на реализацию продукции.

Первыми покупателями стали крупные российские ритейлеры "М.Видео-Эльдорадо" и DNS, а также продавец бытовой техники Weissgauff.

в 2026 году планируется увеличить производство до 100 тысяч единиц, а в 2027 году – до 220 тысяч. Параллельно компания готовится организовать выпуск стиральных машин.

К слову, Bosch остановил производство бытовой техники в России в 2022 году и в 2024 планировал продать предприятие, но сделка не состоялась. В апреле того года Путин подписал указ, согласно которому российские дочерние структуры производителей бытовой техники Ariston и Bosch были переданы во временное управление "Газпром Бытовые системы".

В марте 2025 года Ariston Holding NV восстановила контроль над своим российским активом – ООО Аристон Термо Русь. Тем временем завод Bosch остается под управлением "Газпрома", хотя на 100% принадлежит немецкому концерну.

Сколько денег теряет российский Газпром?