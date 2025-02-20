ГБР инициирует национализацию активов беглого олигарха: крупнейший актив – Полтавский ГОК

ГБР совместно с Министерством юстиции готовит обращение в Высший антикоррупционный суд с административным иском относительно национализации активов и корпоративных прав Полтавского горно-обогатительного комбината.

Что известно об инициативе

Полтавский ГОК является частью группы Ferrexpo, принадлежащей бизнесмену Константину Жеваго. Согласно сообщению ГБР, под национализацию могут попасть ряд объектов, информирует 24 Канал.

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Какое имущество бизнесмена могут национализировать:

541 объект недвижимого имущества, находящегося в собственности предприятия;

172 земельных участка, которые комбинат арендует на 49 лет;

2 382 железнодорожных вагона, используемых предприятием;

49,5% корпоративных прав Полтавского ГОКа, которые также могут быть переданы в собственность государства.

Что дальше

Административный иск будет передан на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда, который примет решение о дальнейшей судьбе активов предприятия.

Важно. Если суд удовлетворит требования ГБР и Минюста, стратегическое предприятие перейдет в собственность государства.