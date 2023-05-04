Новые функции и обновления: Airbnb вводит изменения – испугали жалобы и отток пользователей

Популярный сервис аренды квартир Airbnb принялся активно обновлять свои возможности. Волну изменений спровоцировали сами пользователи, недовольные уровнем сервиса.

Уже скоро лето, а значит, сезон путешествий будет в самом разгаре. Компания Airbnb Inc. хочет ввести немало изменений, ведь количество случаев жалоб на сервис и отток пользователей стали очень заметными.

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Что нового будет в Airbnb

Разработчики платформы обещают сделать все возможное, чтобы снизить напряжение между гостями и хозяевами. Одна из главных задач – сделать ценообразование более прозрачным. В частности, была создана специальная система, позволяющая пересматривать общую стоимость аренды вместе со всеми сборами и налогами, чего не было раньше.

Сезон путешествий в скором времени будет в разгаре​ / Фото Pixabay

Что касается владельцев квартир, то у них будет больше инструментов для установления конкурентных цен, добавления скидок и сравнения цен на жилье в своем регионе. Они также могут видеть в приложении общую цену и знать, какую сумму будут платить гости, чтобы не возникало никаких недоразумений.

Среди новых функций будут и следующие возможности:

понижение комиссии от Airbnb;

оплата помещения на выплату;

скидки для владельцев.

Также возвращаются Airbnb Rooms, компания видит большие перспективы в привлечении молодых путешественников. В среднем возможность проживания с хозяевами оценивается в 67 долларов за ночь.

В третьем квартале 2022 года доходы Airbnb достигли 2,88 миллиарда долларов – самый большой показатель в истории компании. Аналитики говорят, что в этом году сервисом воспользуется около 300 миллионов пользователей.