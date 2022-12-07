Украинский IT создал сайт, где можно найти место для работы со светом и интернетом
Сайт Svitlospot показывает ближайшие места для работы со светом и интернетом, которыми могут быть как коворкинги, так и рестораны или другие места работы. Как пользоваться ресурсом и может ли бизнес добавить туда свою локацию, рассказываем дальше.
Как найти место для работы
Для того чтобы воспользоваться сайтом Svitlospot, который разработала украинская IT-компания Cody Ukraine, нужно выбрать город и район.
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На сайте пользователь сможет узнать, сколько мест для работы имеет коворкинг или другая локация, а также наличие укрытия, генератора и так далее.
Места для работы в каких городах можно найти
Воспользоваться сайтом могут не только киевляне, но и жители Одессы, Днепра, Льва, Винницы, Ужгорода, Ивано-Франковска, Тернополя, Вышгорода и Буштина.
К примеру, в Киеве можно найти места для работы в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском и Дарницком районах.
Как бизнесу добавить свою локацию на сайт
Разработчики сайта рассказали, что данные и информацию о локациях собирают преимущественно в городских пабликах Telegram и Viber. Также в Cody Ukraine добавили, что планируют расширять базу, а значит, у бизнеса есть возможность добавить свою локацию на сайт.
Это могут быть не только коворкинги или рестораны, но и бизнес, у которого есть свободные места в офисе. Для этого нужно заполнить заявку по ссылке, нажав здесь.