Где водители Uber зарабатывают 40 долларов в час: самые прибыльные города
Водители Uber в некоторых городах зарабатывают не менее 40 долларов в час, сообщили в компании. Такие данные обнародовали для того, чтобы поощрить людей работать в компании.
Источник:Business Insider
Где водители Uber зарабатывают больше всего:
- Средний заработок для водителей в Нью-Йорке и Филадельфии составляет 37 долларов в час без учета чаевых;
- В Чикаго это 36 долларов;
- В Остине – 33 доллара.
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Мы знаем, что водители часто работают одновременно на других программах, поэтому их общий заработок, вероятно, еще больше,
– заявили в компании.
Водителей не хватает
Компания Uber в США обнародовала зарплаты своих водителей, чтобы привлечь новых. Ведь водителей больше всего волнует сейчас:
- уровень заработка;
- безопасность во время пандемии.
Интересно, что несмотря на нехватку водителей, в марте Uber зафиксировал рекордное количество клиентов. Количество заказов выросло на 9% по сравнению с предыдущим месяцем – февралем. Именно из-за повышенного спроса и растет зарплата водителей.
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