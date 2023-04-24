Самый богатый город в мире: где живет больше миллионеров

24 апреля 2023, 14:36
Читати новину українською

Источник:

Henley & Partners

Появился список самых богатых городов в мире от аналитики из компании Henley & Partners. Для этого они посчитали количество людей, имеющих миллион долларов в каждом из них.

Десятка самых богатых городов мира

Интересно Китай объединит все свои суперкомпьютеры в единую сверхмощную сеть

  • Нью-Йорк – 340 000 миллионеров;
  • Токио – 290 000 миллионеров;
  • Сан-Франциско - 285 000 миллионеров;
  • Лондон – 258 000 миллионеров;
  • Сингапур - 240,100 миллионеров;
  • Лос-Анджелес – 205,400 миллионеров;
  • Гонконг – 129,500 миллионеров;
  • Пекин – 128,200 миллионеров;
  • Шанхай - 127,200 миллионеров;
  • Сидней – 126,900 миллионеров.

Состояние Илона Маска упало из-за взрыва ракеты SpaceX

  • 20 апреля, акции Tesla Inc. упали на 9,75% из-за неутешительных финансовых результатов компании. Также на это повлиял взрыв ракеты SpaceX.
  • С начала 2023 года состояние Илона Маска упало на 12,6 миллиарда долларов. Так что миллиардер все еще остается вторым самым богатым человеком в мире в то время, как Бернар Арно только богаче.
  • Недавно Арно приумножил свое состояние на 12 миллиардов за один день — это самый однодневный рост за всю историю.

Автор: Тетяна Стельмах