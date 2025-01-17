"Имеет свою цель": гендиректор TikTok планирует посетить инаугурацию Трампа

Генеральный директор TikTok Шоу Джи Чу планирует посетить инаугурацию президента Дональда Трампа, который пообещал "спасти" эту соцсеть от запрета ее деятельности в США.

Хочет "сохранить" соцсеть от блокировки

Новость о приглашении Шоу Цзи Чу появилась тогда, когда до запрета TikTok в США осталось 3 дня, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Блокировка соцсети должна состояться 19 января – за день до инаугурации Трампа.

Смотрите также Купит ли Илон Маск TikTok, для чего это Китаю и что такое RedNote, куда массово мигрируют американцы

Инаугурационный комитет новоизбранного президента пригласил генерального директора TikTok посетить будущую инаугурацию. Планируется, что генеральный директор будет сидеть рядом с миллиардерами Илоном Маском, Марком Цукербергом и Джеффом Безосом во время мероприятия.

Трамп пообещал "спасти" соцсеть

И хотя ранее Трамп выступал за то, чтобы запретить TikTok, после победы на выборах и встречи с гендиректором платформы, он заявил, что планирует спасти китайское приложение от закона, принятого на двухпартийной основе.

Кроме того, в своих недавних заявлениях бывший советник по вопросам национальной безопасности Майк Волтц отметил, что следующий американский лидер, вероятно, будет искать пути сохранения присутствия TikTok в США, но при этом защитить данные людей.

Однако пока неясно, как именно планируют "уберечь" соцсеть от запрета, если его материнская китайская компания ByteDance таки не продаст его американской.