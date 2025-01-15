Самые богатые люди мира на инаугурации Трампа

По информации издания NBC News, на церемонии также будут присутствовать чиновники и кандидаты в администрацию Трампа, передает 24 Канал.

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"Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг посетят инаугурацию новоизбранного президента Дональда Трампа в понедельник, по словам чиновника, который занимался планированием мероприятия", – говорится в статье.

Маск уже отреагировал

Они получат места на специальной платформе вместе с членами кабинета нового президента и другими почетными гостями.

К слову, Маск уже успел написать в соцсети Х, что для него "большая честь" занимать такое почетное место на инаугурации.



Реакция Маска / Скриншот с Х

Ранее стало известно, что Комитет по инаугурации завершил продажу билетов на церемонию. Команда Трампа объявила, что собрала рекордные 170 миллионов долларов на проведение события.

Справочно. Мероприятия, посвященные инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, начнутся 18 января с торжественного принятия и салюта, будут включать саму инаугурацию в понедельник и завершатся 21 января национальным молебном.