Найбагатші люди світу на інавгурації Трампа

За інформацією видання NBC News, на церемонії також будуть присутні високопосадовці та кандидати до адміністрації Трампа, передає 24 Канал.

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"Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг відвідають інавгурацію новообраного президента Дональда Трампа в понеділок, за словами чиновника, який займався плануванням заходу", – ідеться у статті.

Маск уже відреагував

Вони отримають місця на спеціальній платформі разом із членами кабінету нового президента та іншими почесними гостями.

До слова, Маск уже встиг написати у соцемережі Х, що для нього "велика честь" займати таке поітне місце на інавгурації.



Реакція Маска / Скриншот з Х

Раніше стало відомо, що Комітет з інавгурації завершив продаж квитків на церемонію. Команда Трампа оголосила, що зібрала рекордні 170 мільйонів доларів на проведення події.

Довідково. Заходи, присвячені інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, розпочнуться 18 січня з урочистого прийняття й салюту, включатимуть саму інавгурацію в понеділок та завершаться 21 січня національним молебнем.