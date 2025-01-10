Рекорд благодійних внесків

Раніше свої внески до фонду зробили такі великі корпорації, як Amazon, Meta, OpenAI та Uber, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Загальна сума зібраних коштів у фонді вже досягла рекордних 170 мільйонів доларів.

Google підтримує інавгурацію Трампа

Представники Google заявили, що компанія підтримує с2025 року, забезпечуючи пряму трансляцію заходу на платформі YouTube, а також розміщуючи пряме посилання на подію на головній сторінці пошуковика.

"Ми раді зробити свій внесок у підтримку інавгурації", — сказав Каран Бхатія, глобальний керівник Google із питань урядової політики.

За словами іншого представника Google, Хосе Кастанеди, корпорація не вперше бере участь у подібних ініціативах і вже транслювала інавгурації попередніх президентів.

Microsoft підтвердила свій внесок до інавгураційного фонду

Microsoft також підтвердила свій внесок до інавгураційного фонду. Представники компанії зазначили, що у 2017 та 2021 роках Microsoft жертвувала по 500 000 доларів на підтримку інавгураційних заходів.

Пожертви технологічних корпорацій можуть бути спробою задобрити адміністрацію президента США в умовах жорсткої регуляторної уваги до діяльності великих технологічних компаній.

