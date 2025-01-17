Хоче "зберегти" соцмережу від блокування

Новина про запрошення Шоу Цзі Чу з'явилася тоді, коли до заборони TikTok у США залишилося 3 дні, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Блокування соцмережі має відбутись 19 січня – за день до інавгурації Трампа.

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Інавгураційний комітет новообраного президента запросив генерального директора TikTok відвідати майбутню інавгурацію. Планується, що генеральний директор буде сидіти поруч з мільярдерами Ілоном Маском, Марком Цукербергом та Джеффом Безосом під час заходу.

Трамп пообіцяв "врятувати" соцмережу

І хоч раніше Трамп виступав за те, щоб заборонити TikTok, після перемоги на виборах та зустрічі з гендиректором платформи, він заявив, що планує врятувати китайський додаток від закону, ухваленого на двопартійній основі.

Крім того, у своїх нещодавніх заявах колишній радник з питань національної безпеки Майк Волтц зазначив, що наступний американський лідер, ймовірно, шукатиме шляхи збереження присутності TikTok у США, але при цьому захистити дані людей.

Однак поки що неясно, як саме планують "вберегти" соцмережу від заборони, якщо його материнська китайська компанія ByteDance таки не продасть його американській.