Германия стремительно наращивает экспорт товаров – значительную долю покупает Китай

В начале 2024 года экспорт Германии внезапно "подскочил" до показателей, которых не было с 2020 года. Это означает, что промышленный упадок, который создавал давление на крупнейшую экономику Европы, меняется к лучшему.

Куда Германия поставляет больше всего товаров

В январе Германия увеличила продажи за границу на 6,3%, по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, импорт также вырос больше, чем ожидалось, а внешнеторговый баланс закрылся в январе с профицитом 27,5 миллиарда евро.

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Возрождение немецкого экспорта не обошлось без участия Китая, доля которого в этом процессе выросла до почти 8%. Если точнее, Китай увеличил объем экспорта на 7,8% до 8,1 миллиарда евро.

В то же время продажа немецких товаров в США и Великобритании сократилась:

на 1,7%, то есть до 12,5 миллиарда евро в США;

на 8,1%, то есть до 6,8 миллиарда евро в Британию.

Экспорт в Россию вырос на 1,6% - до 700 миллионов евро за месяц. Однако, по сравнению с январем 2023 года, немецкий экспорт в страну-агрессора снизился на 34,2%.

! Главными покупателями немецких товаров остаются страны Евросоюза. Экспорт в страны еврозоны увеличился на 7,7% - до 52,7 миллиарда евро, в другие страны ЕС - на 11,7% до 23,2 миллиарда евро.

В целом, Германия продала за границу товаров на 135,6 миллиарда евро, импортировано в Германию товаров на 108 миллиардов евро. Внешнеторговый баланс в январе закрылся с профицитом в 27,5 миллиарда евро.

Что это означает для Германии

Экономист немецкого банка Робин Винклер назвал это "лучом надежды".

Несмотря на мрачность ситуации, в 2024 году внешняя торговля Германии имеет значительный старт,

- говорит Винклер.

Если этот тренд продолжится, то уменьшится обеспокоенность относительно того, что Германия находится в рецессии, вызванной нерешительностью потребителей и слабым спросом на внешние рынки.

Рост экспорта может скорректировать прогнозы по росту немецкой экономики в 2024 году. Однако, пока ожидается, что ВВП Германии увеличится лишь на 0,2% по итогам года. Экономисты Bloomberg Economics также наблюдают пессимистические тенденции. Они высказали мнение, что слабый мировой спрос вероятно продолжит давить на торговлю.

! Институт Ifo также уменьшил свои прогнозы на 2024 год до 0,2% в среду. Однако, для следующего года он увеличил свою оценку на 0,2 процентных пункта до 1,5%.