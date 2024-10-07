Председатель правления Укрзализныци подал в отставку

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко подал в отставку. Наблюдательный совет рассмотрит его заявление в ближайшее время.

Об этом сообщили в компании сегодня, 7 октября. Также СМИ уже сообщили кандидата на замену Лященко.

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"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления", – говорится в сообщении

При этом отмечают, что наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами.

Кто может стать новым главой УЗ

По данным источников Экономической правды, преемником Лященко может стать нынешний член правления Александр Перцовский. В случае, если его кандидатуру поддержит наблюдательный совет, нового главу "Укрзализныци" могут назначить до конца ме

При этом, Укринформ пишет, что Евгений Лященко продолжит работать в команде “Укрзализныци” в статусе члена правления и будет отвечать за финансы до марта.

А решение об увольнении Лященко связано с тем, что его контракт завершается в новый бюджетный год, а все новые проекты на 2025-й надо запланировать в этом году.