Про це повідомили в компанії сьогодні, 7 жовтня. Також ЗМІ уже повідомили кандидата на заміну Лященка.

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"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління", – йдеться у повідомленні

При цьому зазначають, що наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур.

Хто може стати новим очільником УЗ

За даними джерел Економічної правди, наступником Лященка може стати нинішній член правління Олександр Перцовський. У разі, якщо його кандидатуру підтримає наглядова рада, нового голову "Укрзалізниці" можуть призначити до кінця місяця.

При цьому, Укрінформ пише, що Євген Лященко продовжить працювати у команді “Укрзалізниці” у статусі члена правління та відповідатиме за фінанси до березня.

А рішення про звільнення Лященка пов'язане з тим, що його контракт завершується у новий бюджетний рік, а усі нові проєкти на 2025-й треба запланувати у цьому році.