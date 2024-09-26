Аграрії проти підвищення тарифів на перевезення порожніх вагонів

"Український клуб аграрного бізнесу" виступає проти чергового підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізницею. Про це йдеться у повідомленні УКАБ.

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В асоціації повідомили, що відповідно до ініціативи "Укрзалізниці", тариф перевезення порожніх вагонів для аграріїв збільшиться щонайменше на 67%. За підрахунками асоціації, це підвищить вартість перевезення зерна на 50 – 60 гривень за тонну та загалом призведуть до збільшення витрат аграріїв орієнтовно на 2 мільярдів гривень за сезон.

Підвищення тарифів для покриття фінансових втрат підприємства замість впровадження ефективного менеджменту є справжньою суттю цієї «тарифної реформи», незважаючи на привабливі гасла про «уніфікацію» та «зближення тарифних класів,

– говорить генеральний директор УКАБ Олег Хоменко.

Важливо УКАБ підтримує необхідність реформування системи Укрзалізниці для підвищення її операційної ефективності, прогнозованості та відкриття ринку перевезень, проте вважає неприйнятним підвищення тарифів у такий складний період для аграріїв та аграрного сектору загалом.