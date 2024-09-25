Оренда зерновозів у жовтні дещо подешевшає

Ставка оренди вагонів-зерновозів, які належать філії "Центр транспортної логістики" акціонерного товариства "Укрзалізниця", з 1 жовтня 2024 року знизилась до 1150 гривень за добу (без ПДВ). У вересні ставка складає 1350 гривень за добу, повідомляється на сайті УЗ.

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Також буде знижено ставку за використання цистерн для перевезення харчових продуктів – з 900 гривень за добу до 700 гривень за добу.

Ставка за використання вагонів для перевезення борошна умовного типу 972 в наступному місяці, навпаки, підвищиться до 1650 гривень за добу з 1550 гривень за добу у вересні.

Ставку оренди піввагона в жовтні буде підвищено до 1450 гривень за добу, тоді як у вересні вона становила 1350 гривень за добу.