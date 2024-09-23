Пшениці для внутрішніх потреб більш, ніж достатньо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, що внутрішнє споживання в Україні складає близько 6 мільйонів тонн. За його словами, Україна зібрала пшениці ледь не в чотири рази більше, ніж складає споживання всередині країни. Це дозволяє нам залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн.

Читайте також Експортні ціни на пшеницю ростуть попри падіння біржових котирувань

Він говорить, що уряд у свою чергу, продовжує допомогу українським фермерам та виробникам за різними напрямками. Зокрема, від початку року видано 31,5 мільярда гривень доступних кредитів за програмою "5-7-9" для майже 6,5 тисяч господарств. Також за програмою "єРобота" видано вже більш ніж 1 мільярда гривень безповоротних грантів на висадку нових садів і на створення теплиць.

Допомагаємо аграріям на деокупованих територіях. Виплачуємо 8 тисяч гривень безповоротної допомоги за кожен гектар для фермерів, які обробляють до 120 гектарів. Працює 30% знижка від "Укрзалізниці" на перевезення залізницею експортної сільгосппродукції з прифронтових територій,

– говорить Шмигаль.

Зверніть увагу! Крім цього, працює програма компенсації аграріям за купівлю сільгосптехніки українського виробництва. За словами Шмигаля, за перші 4 місяці роботи цієї програми придбано вже понад 850 одиниць техніки на більш ніж 900 мільйонів гривень. Держава компенсувала 153 мільйони гривень.