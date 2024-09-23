Ціни на експортну пшеницю зростають

В Україні протягом тижня експортні закупівельні ціни на продовольчу пшеницю виросли ще на 100 – 150 гривень за тонну до 9400 – 9500 гривень за тонну або 203 – 205 доларів за тонну, а на фуражну – на 150 – 200 гривень за тонну до 8700 – 8900 гривень за тонну або 185 – 190 доларів за тонну з доставкою до портів Чорного моря. Їх підтримує зростання курсу долара на міжбанку та скорочення пропозицій від виробників на тлі активного експорту.

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У 2024/25 маркетинговому році станом на 20 вересня Україна експортувала 5,26 мільйона тонн пшениці (що на 86% перевищує відповідний торішній показник 2,83 мільйона тонн), зокрема за 1 по 20 вересня – 1,48 мільйона тонн пшениці (на 85% перевищує аналогічний показник вересня 2023 року).

Посушлива погода на сході України перешкоджає сівбі озимої пшениці, тому Мінагрополітики знизило прогноз площ сівби під урожай 2025 року з 4,69 до 4,48 мільйона гектар.

Минулого тижня пшеничні котирування на світових біржах впали на 4,2 – 6,4%, втративши зростання попереднього тижня, незважаючи на проблеми зі збиранням урожаю в рф та високі темпи експорту зі США.

Важливо У 2024/25 маркетинговому році експорт пшениці з США сягнув 11,1 мільйона тонн, що на 28% випереджає торішні темпи та є 4-річним максимумом, а також складає 49% від прогнозу USDA при середньому 5-річному показнику 52%.

Майже 3-місячна норма опадів, що випали на сході рф, затримує збирання ярої пшениці та може зменшити обсяг урожаю.

Агенція Coceral знизила прогноз виробництва пшениці в ЄС у 2024 р на 11,5 мільйона тонн до 114,92 мільйона тонн, зокрема для Франції – до 26,2 мільйона тонн (35 мільйона тонн торік), Німеччини – до 18,4 (21,3) мільйона тонн, Іспанії – до 6,5 (3,2) мільйона тонн.

У п'ятницю грудневі ф'ючерси на пшеницю виросли:

на 0,5% до 208,9 доларів за тонну – на м'яку озиму SRW-пшеницю в Чикаго (-4,7% за тиждень),

на 0,1% до 216 євро за тонну або 241 доларів за тонну – на пшеницю на паризькій Euronext (-4,2%).

Залишилися незмінними на рівні 207,23 доларів за тонну ф'ючерси на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті (-6,4%) та на рівні 223,4 доларів за тонну на тверду яру HRS-пшеницю у Міннеаполісі (-4,4%).

Зернова агенція Тунісу ODC 19 вересня придбала (як і планувала) 125 тис т м'якої пшениці за ціною 245,83 – 247,83 доларів за тонну C&F та 100 тисяч тонн твердої пшениці за ціною 336,5 – 346,49 доларів за тонну C&F, що підтвердило наявність дешевої пшениці на світовому ринку.

За даними п'ятничного звіту Commitment of Traders, трейдери зменшили чисту коротку позицію по пшениці на біржі в Чикаго на 4364 до 25033 контрактів, в Канзас-Сіті – на 1024 до 17486 контрактів. Це свідчить про те, що вони не очікують суттєвого спекулятивного зростання цін на пшеницю найближчим часом.