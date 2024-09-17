Що буде далі з цінами на хліб

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснює, що причиною є посуха та зменшення врожаїв у ключових регіонах, таких як Європа та США. Це призводить до скорочення пропозиції пшениці, тоді як попит залишається стабільно високим, пише "Комерсант український".

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В Україні також відчутні наслідки цієї ситуації. Хоча врожай постраждав менше, ніж в інших країнах, експортний потенціал знижується, що стимулює попит на українську пшеницю. В результаті, очікується подальше підвищення цін на зерно.

Попри те, що пшениця становить лише 20% собівартості хліба, на його вартість більше впливають енергетичні витрати. Через блекаути та використання альтернативних джерел живлення, таких як генератори, витрати на виробництво хліба зросли у 4 – 5 разів.

За серпень інфляція склала понад 7,5%, що безпосередньо вплинуло на цінову політику. У 2024 році хліб подорожчав на 14%, і в найближчі місяці ціна буде продовжувати зростати на 2 – 3% щомісяця,

– додає експерт.

Курс гривні до долара також може впливати на ціни, оскільки частина технічних матеріалів для хлібопекарень закуповується за кордоном. Зараз акцизи залишаються стабільними, але можливе підвищення цін на нафту може вплинути на логістичні витрати.

Важливо Українцям слід готуватися до подальшого подорожчання хліба через глобальні економічні фактори та внутрішні проблеми з енергоносіями й інфляцією.