Google проиграла второй масштабный антимонопольный иск в США

Министерство юстиции США выиграло дело против Google, обвинив компанию в злоупотреблении доминирующим положением в сфере рекламных технологий. Соответствующее решение принял федеральный суд.

Google монополизировала рынок

Судья постановила, что Google незаконно монополизировала рынки технологий интернет-рекламы, которые используются для продажи рекламного пространства на сайтах – в частности рекламные серверы и биржи, передает 24 Канал.

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В деле рассматривалось, как компания в течение более 10 лет интегрировала свои сервисы и технологии, обеспечивая преимущества для собственной биржи рекламы и блокируя доступ конкурентам.

Google связывала свой сервер объявлений и рекламную биржу договорно и технологически, чтобы сохранить контроль над рынком,

– говорится в решении суда.

В то же время суд отклонил часть обвинений Минюста по монополизации рекламных сетей.

Не первые обвинения

Это уже второй серьезный антимонопольный удар по техногиганту. В августе 2024 года американский суд признал, что Google незаконно создала монополию в сфере онлайн-поиска, потратив миллиарды долларов, чтобы стать поисковиком по умолчанию на большинстве устройств.