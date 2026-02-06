Мегаслияние на 240 миллиардов: почему создание крупнейшей в мире горной компании провалили
- Мегаслияние Glencore и Rio Tinto на 240 миллиардов долларов сорвалось из-за нежелания Glencore и акционера Айвана Глазенберга идти на уступки.
- Объединение должно было сделать Rio Tinto крупнейшей горнодобывающей компанией мира и значительно увеличить ее производство меди.
Мегаслияние Glencore и Rio Tinto, которое должно было создать крупнейшую в мире горнодобывающую компанию с капитализацией 240 миллиардов долларов, было окончательно сорвано. Все из-за того, что Glencore и крупнейший акционер Айван Глазенберг не пошли на уступки в некоторых вопросах.
Почему не произошло слияние Glencore и Rio Tinto?
Две компании по меньшей мере в четвертый раз вели переговоры о слиянии, и почти все участники соглашались, что они еще никогда не были настолько серьезными, пишет Bloomberg.
Смотрите также Илон Маск проигрывает гонку: Volkswagen обошел Tesla в Европе
А потом внезапно все развалилось менее чем за 24 часа. Айван Глазенберг стремился к большему, чем кто-либо другой: объединить Glencore Plc – разветвленную торговую и горнодобывающую компанию, которую он создал, с отраслевым титаном Rio Tinto Group,
– пишут в издании.
5 февраля стороны вели переговоры, пытаясь найти общий язык по цене, прежде чем около 15:00 по британскому времени Rio решила прекратить сотрудничество. Glencore обсуждала требование по 40% объединенной компании, и руководители поняли, что продолжение переговоров будет пустой тратой времени:
- За десять лет производство меди Glencore упало более чем на 40%, и компания пыталась убедить инвесторов, что ей удалось вернуть бизнес в норму, поскольку цены на этот решающий промышленный металл взлетели до исторических максимумов.
- Rio Tinto, которая считает себя одним из самых прогрессивных операторов отрасли, увидела возможность разблокировать рост медного портфеля Glencore.
Без этой сделки ее потенциал прибыли будет оставаться привязанным к рынку железной руды, где цены падали под тяжестью роста предложения и уменьшения спроса.
Объединение двух компаний позволило бы Rio перенять титул крупнейшей горнодобывающей компании мира, добавив к гигантскому железорудному бизнесу Rio огромные угольные и медные операции Glencore вместе с ее подразделением торговли сырьевыми товарами.
Самое важное для Rio то, что это удвоило бы производство меди, потенциально сделав ее ведущим производителем меди в мире и добавив миллион тонн будущего роста.
Новости мировых компаний
Carlsberg сообщила о 5% роста операционной прибыли за 2025 год благодаря снижению расходов и продажи безалкогольных напитков. Компания прогнозирует сложный 2026 год из-за слабого спроса на алкогольные напитки и геополитической неопределенности.
Amazon подтвердил сокращение 16 000 рабочих мест в рамках усилий по укреплению компании и продвижению искусственного интеллекта. Это второй крупный раунд увольнений после сокращения 14 000 рабочих мест в октябре, причиной чего называют автоматизацию задач с помощью искусственного интеллекта.
Anta Sports Products приобретет 29,06% акций Puma за 1,8 миллиарда долларов, становясь крупнейшим акционером. Anta будет использовать свой опыт для увеличения продаж Puma на китайском рынке, где бренд имеет потенциал роста.