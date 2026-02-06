Чому не відбулося злиття Glencore і Rio Tinto?

Дві компанії щонайменше вчетверте вели переговори про злиття, і майже всі учасники погоджувалися, що вони ще ніколи не були настільки серйозними, пише Bloomberg.

А потім раптово все розвалилося менш ніж за 24 години. Айван Глазенберг прагнув більшого, ніж будь-хто інший: об'єднати Glencore Plc – розгалужену торговельну та гірничодобувну компанію, яку він створив, з галузевим титаном Rio Tinto Group,

– пишуть у виданні.

5 лютого сторони вели переговори, намагаючись знайти спільну мову щодо ціни, перш ніж близько 15:00 за британським часом Rio вирішила припинити співпрацю. Glencore обговорювала вимогу щодо 40% об'єднаної компанії, і керівники зрозуміли, що продовження переговорів буде марною тратою часу:

За десять років виробництво міді Glencore впало більш ніж на 40%, і компанія намагалася переконати інвесторів, що їй вдалося повернути бізнес до норми, оскільки ціни на цей вирішальний промисловий метал злетіли до історичних максимумів.

Rio Tinto, яка вважає себе одним із найпрогресивніших операторів галузі, побачила можливість розблокувати зростання мідного портфеля Glencore.

Без цієї угоди її потенціал прибутку залишатиметься прив'язаним до ринку залізної руди, де ціни падали під вагою зростання пропозиції та зменшення попиту.

Об'єднання двох компаній дозволило б Rio перейняти титул найбільшої гірничодобувної компанії світу, додавши до гігантського залізорудного бізнесу Rio величезні вугільні та мідні операції Glencore разом з її підрозділом торгівлі сировинними товарами.

Найважливіше для Rio те, що це подвоїло б виробництво міді, потенційно зробивши її провідним виробником міді у світі та додавши мільйон тонн майбутнього зростання.

