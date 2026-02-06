Почему не произошло слияние Glencore и Rio Tinto?

Две компании по меньшей мере в четвертый раз вели переговоры о слиянии, и почти все участники соглашались, что они еще никогда не были настолько серьезными, пишет Bloomberg.

А потом внезапно все развалилось менее чем за 24 часа. Айван Глазенберг стремился к большему, чем кто-либо другой: объединить Glencore Plc – разветвленную торговую и горнодобывающую компанию, которую он создал, с отраслевым титаном Rio Tinto Group,

5 февраля стороны вели переговоры, пытаясь найти общий язык по цене, прежде чем около 15:00 по британскому времени Rio решила прекратить сотрудничество. Glencore обсуждала требование по 40% объединенной компании, и руководители поняли, что продолжение переговоров будет пустой тратой времени:

За десять лет производство меди Glencore упало более чем на 40%, и компания пыталась убедить инвесторов, что ей удалось вернуть бизнес в норму, поскольку цены на этот решающий промышленный металл взлетели до исторических максимумов.

Rio Tinto, которая считает себя одним из самых прогрессивных операторов отрасли, увидела возможность разблокировать рост медного портфеля Glencore.

Без этой сделки ее потенциал прибыли будет оставаться привязанным к рынку железной руды, где цены падали под тяжестью роста предложения и уменьшения спроса.

Объединение двух компаний позволило бы Rio перенять титул крупнейшей горнодобывающей компании мира, добавив к гигантскому железорудному бизнесу Rio огромные угольные и медные операции Glencore вместе с ее подразделением торговли сырьевыми товарами.

Самое важное для Rio то, что это удвоило бы производство меди, потенциально сделав ее ведущим производителем меди в мире и добавив миллион тонн будущего роста.

