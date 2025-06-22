Налоговая впервые в году не выполнила план по НДС – минус 1,5 миллиарда гривен

Государственная налоговая служба впервые в 2025 году не смогла выполнить план по поступлениям налога на добавленную стоимость (НДС).

НДС в мае

Согласно данным Forbes Ukraine, в мае налог поступил в размере 21,7 миллиардов гривен, что на 1,5 миллиард гривен меньше запланированного показателя, передает 24 Канал.

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При этом объем невозмещенного НДС бизнеса почти не изменился – он уменьшился лишь на 39,5 миллиона гривен и составляет 30,3 миллиарда гривен. В других налоговых направлениях месячное перевыполнение продолжалось:

+10,7% по НДФЛ;

+5,2% по налогу на прибыль;

+3,3% по акцизам.

Дефицит в бюджете

Всего за январь-май ГНС перевыполнила план на 51,6 миллиардов гривен, что должно стать ключевым источником покрытия дополнительного бюджетного дефицита в 400 миллиардов гривен. Министр финансов Сергей Марченко ожидал, что в этом году перевыполнение обеспечит около 100 миллиардов гривен, из которых значительная часть пойдет на оборону.

В парламенте выразили обеспокоенность, что задержки с возмещением НДС могут быть тактическим решением ГНС для улучшения бюджета. Бывший глава службы Руслан Кравченко разъяснил, что рост количества заявок в 2025-м требует больше времени на проверку.

В то же время фактическое возмещение возросло до 55,5 миллиардов гривен, что на 10,8 миллиардов гривен больше, чем в прошлом году (44,7 миллиардов гривен).