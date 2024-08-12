Готовились к открытию два года: в США открылось заведение Lviv Croissants

Lviv Croissants объявила, что открывает первое франчайзинговое заведение в США, в пригороде Атланты, штат Джорджия. В компании говорят, что подготовка к выходу на американский рынок длилась два года.

Как компания вышла на международные рынки

Совладельцем и CEO ресторана стал Бретт Ларраби, который имеет 37 лет опыта в ресторанном франчайзинге.

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Ларраби достаточно долго работает в сфере ресторанного франчайзинга, в частности развивал американские бренды Five Guys, Famous Daves BBQ, Little Caesars, Subway и Pancheros.

Вместе с партнерами они вложили 220 тысяч долларов в новое заведение и производство замороженных круассанов. Сеть Lviv Croissants активно развивается и имеет заведения в Украине, Польше и Словакии.

Сеть Lviv Croissants уже имеет 170 заведений в Украине, 11 в Польше и один в Словакии. Осенью 2022 года компания вышла на европейский рынок, начав с Польши.

В июне 2024 года сеть открыла свое первое заведение в Словакии, в центре Братиславы. Меню заведения в Словакии включает круассаны, изготовленные во Львове, с разнообразными начинками, адаптированными под местные вкусы.