Сколько и какие суммы получат украинцы на развитие бизнеса по программе "Власна справа"

В первой волне 2025 года 308 украинских предпринимателей стали победителями государственной грантовой программы "Власна справа" и получат в целом 72 миллиона гривен на создание или расширение собственного бизнеса.

Кто получит гранты

Среди победителей 57% женщин, 35% мужчин, 8% юридических лиц. При этом, более 70% грантополучателей имеют высшее образование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Министерства экономики Украины.

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Больше всего победителей из Львовской (35), Киевской (31), Днепропетровской (23), Ивано-Франковской (23) областей и Киева (20).

Обратите внимание. Большинство предпринимателей потратят средства на приобретение оборудования, необходимого для развития своего дела.

В каких сферах будут работать новые бизнесы

Торговля и ремонт автотранспорта – 94 грантополучателя

Гостинично-ресторанный бизнес – 50 человек

Предоставление услуг – 37 человек

Перерабатывающая промышленность – 36 человек

Медицина и социальная помощь – 23 человека

Как работает программа "Собственное дело" Украинцы могут получить от 50 до 250 тысяч гривен на открытие или расширение бизнеса. Грант может получить как опытный предприниматель, так и человек без бизнес-опыта. Для получения гранта более 75 тысяч гривен нужно создать 1 – 2 рабочих места.

Заметим, что молодежь до 25 лет может получить до 150 тысяч гривен, зарегистрировавшись как ФЛП (без обязательного создания рабочих мест). А предприниматели Харькова и области могут получить до 500 тысяч гривен, если создадут 1 – 2 рабочих места.

Потратить средства можно на приобретение или лизинг оборудования можно на приобретение или лизинг оборудования; закупку сырья и материалов, а также ренду помещений.

Справочно. Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія", администрирует программу Государственная служба занятости.