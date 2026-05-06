Бизнес России остался без денег: Путин урезал помощь после повышения налогов

Российские власти существенно уменьшили объемы поддержки малого и среднего бизнеса на фоне повышения налоговой нагрузки. За первый квартал 2026 года государственную помощь получили 92,9 тысячи предприятий - это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почему и как урезали гранты для бизнеса в России?

Больше всего сократилась так называемая прямая финансовая поддержка – гранты, субсидии, лизинг и инвестиции в капитал. Ее объем уменьшился почти вдвое: с 9,6 миллиардов рублей до 5,5 миллиардов, пишет The Moscow Times.

Наибольший удар пришелся именно на грантовые программы. Объем грантов сократился на 53% – до 3,1 миллиардов рублей.

Аналитики предупреждают: если такая динамика сохранится, этот инструмент поддержки может фактически исчезнуть уже в течение полутора лет. К тому же, другие формы поддержек также сокращают:

объем займов уменьшился на 19%;

инвестиции в капитал вообще не предоставлялись с начала года (в 2025 году таких получателей было 43).

Кроме того, правительство ранее сократило финансирование государственной программы поддержки бизнеса. Если в 2019 – 2024 годах на нее потратили 416,2 миллиардов рублей, то на 2025 – 2030 годы предусмотрено уже 329,5 миллиардов – на 21% меньше.

Эксперты объясняют сокращение помощи сложной экономической ситуацией.

В условиях экономической нестабильности государство вынуждено перераспределять ресурсы и финансовая поддержка малого и среднего бизнеса не в приоритете,

– говорит GR-директор группы компаний "Михайлов и партнеры" Алексей Хижняк.

По словам Хижняка, государственная поддержка имеет критическое значение, ведь она позволяет:

Запускать бизнес без долгов;

Тестировать новые идеи;

Внедрять инновации;

Создавать рабочие места.

Он предупреждает, что сокращение помощи может привести к падению деловой активности и замедлению экономики. По его словам, власть также сознательно усложняет доступ к программам поддержки, чтобы сократить количество получателей.

Что это значит?

Ситуация свидетельствует об изменении экономической модели:

государство переходит от стимулирования к более жесткому фискальному контролю;

бизнес вынужден самостоятельно покрывать большую часть расходов;

доступ к ресурсам становится ограниченным.

Для предпринимателей это означает рост финансовой нагрузки, более сложный старт новых проектов, повышение риска закрытия бизнесов.

Обратите внимание! Сокращение поддержки бизнеса вместе с повышением налогов создает для предпринимателей в России сложные условия. Это не только влияет на отдельные компании, но и формирует долгосрочные риски для всей экономики – от снижения активности до потери потенциала развития.

К слову, все это происходит после повышения налогов в России: с 1 января 2026 года в России повысили НДС с 20% до 22%, отменили льготы по страховым взносам и расширили круг плательщиков НДС для бизнеса на упрощенной системе.

Как новая ставка НДС влияет на бизнес?

НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СЗРУ.

Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:

тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;

повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.

Среди последующих последствий также: повышение стоимости государственных заимствований, падение доходов российских предприятий; высокий уровень учетной ставки.

Рост НДС усилит инфляционное давление и заставит Центробанк России удерживать высокую учетную ставку еще как минимум два квартала. Это повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,

– пишет разведка.

Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.

То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.

Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,

– объясняет Гетман.

Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.

А если все закончится в ближайшее время, то нефть наоборот упадет до отметки 70 долларов за баррель, а санкции в отношении российской нефти вернутся,

– говорит экономист.

Заметьте! В целом ситуация с дефицитом российского бюджета довольно отчаянная, ведь если сейчас сумма уже составляет 4,6 триллиона, то на конец года она может достичь 6 – 7 триллионов рублей, говорит Гетман.

