Бизнес России остался без денег: Путин урезал помощь после повышения налогов
- Объем государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России существенно сократился, в частности гранты уменьшились на 53%.
- Повышение налогов и сокращение финансирования создают сложные условия для бизнеса, что может привести к снижению деловой активности и замедлению экономики.
Российские власти существенно уменьшили объемы поддержки малого и среднего бизнеса на фоне повышения налоговой нагрузки. За первый квартал 2026 года государственную помощь получили 92,9 тысячи предприятий - это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Почему и как урезали гранты для бизнеса в России?
Больше всего сократилась так называемая прямая финансовая поддержка – гранты, субсидии, лизинг и инвестиции в капитал. Ее объем уменьшился почти вдвое: с 9,6 миллиардов рублей до 5,5 миллиардов, пишет The Moscow Times.
Наибольший удар пришелся именно на грантовые программы. Объем грантов сократился на 53% – до 3,1 миллиардов рублей.
Аналитики предупреждают: если такая динамика сохранится, этот инструмент поддержки может фактически исчезнуть уже в течение полутора лет. К тому же, другие формы поддержек также сокращают:
- объем займов уменьшился на 19%;
- инвестиции в капитал вообще не предоставлялись с начала года (в 2025 году таких получателей было 43).
Кроме того, правительство ранее сократило финансирование государственной программы поддержки бизнеса. Если в 2019 – 2024 годах на нее потратили 416,2 миллиардов рублей, то на 2025 – 2030 годы предусмотрено уже 329,5 миллиардов – на 21% меньше.
Эксперты объясняют сокращение помощи сложной экономической ситуацией.
В условиях экономической нестабильности государство вынуждено перераспределять ресурсы и финансовая поддержка малого и среднего бизнеса не в приоритете,
– говорит GR-директор группы компаний "Михайлов и партнеры" Алексей Хижняк.
По словам Хижняка, государственная поддержка имеет критическое значение, ведь она позволяет:
- Запускать бизнес без долгов;
- Тестировать новые идеи;
- Внедрять инновации;
- Создавать рабочие места.
Он предупреждает, что сокращение помощи может привести к падению деловой активности и замедлению экономики. По его словам, власть также сознательно усложняет доступ к программам поддержки, чтобы сократить количество получателей.
Что это значит?
Ситуация свидетельствует об изменении экономической модели:
- государство переходит от стимулирования к более жесткому фискальному контролю;
- бизнес вынужден самостоятельно покрывать большую часть расходов;
- доступ к ресурсам становится ограниченным.
Для предпринимателей это означает рост финансовой нагрузки, более сложный старт новых проектов, повышение риска закрытия бизнесов.
Обратите внимание! Сокращение поддержки бизнеса вместе с повышением налогов создает для предпринимателей в России сложные условия. Это не только влияет на отдельные компании, но и формирует долгосрочные риски для всей экономики – от снижения активности до потери потенциала развития.
К слову, все это происходит после повышения налогов в России: с 1 января 2026 года в России повысили НДС с 20% до 22%, отменили льготы по страховым взносам и расширили круг плательщиков НДС для бизнеса на упрощенной системе.
Как новая ставка НДС влияет на бизнес?
НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СЗРУ.
Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:
- тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;
- повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.
Среди последующих последствий также: повышение стоимости государственных заимствований, падение доходов российских предприятий; высокий уровень учетной ставки.
Рост НДС усилит инфляционное давление и заставит Центробанк России удерживать высокую учетную ставку еще как минимум два квартала. Это повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,
– пишет разведка.
Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?
Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.
Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.
То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.
Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,
– объясняет Гетман.
Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.
А если все закончится в ближайшее время, то нефть наоборот упадет до отметки 70 долларов за баррель, а санкции в отношении российской нефти вернутся,
– говорит экономист.
Заметьте! В целом ситуация с дефицитом российского бюджета довольно отчаянная, ведь если сейчас сумма уже составляет 4,6 триллиона, то на конец года она может достичь 6 – 7 триллионов рублей, говорит Гетман.
Какие еще проблемы имеет бизнес России?
Финансовые показатели российских компаний резко ухудшились в начале 2026 года, с совокупным сальдированным финансовым результатом в 3,4 триллиона рублей, что на 33,1% меньше, чем в предыдущем году. Поступления от малого предпринимательства и самозанятых за I квартал 2026 года сократились примерно до 7,5 миллиардов долларов.
Розничные продажи бутилированной воды в России уменьшились на 14% в штуках и на 1% в деньгах в первом квартале 2026 года. Рост цен на воду связано с повышением НДС и увеличением стоимости сырья, что повлекло экономию населения на базовых товарах.