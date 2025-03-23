Украинские предприниматели подаются на гранты для перерабатывающих предприятий на 1,1 миллиард долларов

За первый месяц действия программы в 2025 году украинские предприниматели подали 201 заявку на получение грантов для развития перерабатывающих предприятий. Общая сумма финансирования, на которое претендуют заявители, превышает 1,07 млрд грн.

Спрос на гранты значительно вырос

По данным Министерства экономики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявок выросло почти на 40%, а запрашиваемая сумма финансирования – на 52,6%. В 2024 году за этот же период было подано 144 заявки на 701 млн грн, информирует 24 Канал.

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Среди участников программы – представители различных отраслей:

пищевая промышленность,

мебельная и деревообрабатывающая отрасли,

производство металлических изделий и бетона,

агроперерабатывающие предприятия,

производители летательных аппаратов (этот сегмент демонстрирует заметный рост).

География участников

Львовская область – 29 заявок,

Киев – 22 заявки,

Киевская область – 19 заявок,

Харьковская область – 17 заявок,

Днепропетровская область – 17 заявок.

Обратите внимание. Грантовой поддержкой активно интересуются предприниматели из всех регионов Украины, в частности из прифронтовых Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.