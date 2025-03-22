Greenpeace обязали выплатить более 660 миллионов долларов за клевету

Суд в Северной Дакоте принял решение, согласно которому экологическая организация Greenpeace должна выплатить более 660 миллионов компании Energy Transfer Partners LP. Иск касался протестов против строительства нефтепровода Dakota Access, состоявшихся почти десять лет назад.

Решение суда и суть обвинений

Присяжные признали Greenpeace и ее американские подразделения виновными в клевете, сговоре и вмешательстве в деятельность Energy Transfer. Однако организацию не признали ответственной за действия протестующих или физический ущерб, причиненный компании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Строительство нефтепровода, который соединяет западную часть Северной Дакоты с южным Иллинойсом, вызвало массовые протесты. Противники проекта, в частности экологические активисты и коренные народы, утверждали, что он угрожает окружающей среде и нарушает права местных общин.

Позиция Energy Transfer и реакция Greenpeace

Energy Transfer утверждала, что из-за негативной публичности и протестов компания понесла потери на сотни миллионов долларов и имела трудности с привлечением финансирования на рынках капитала.

Greenpeace уже заявила, что обжалует это решение и назвала иск "безосновательным".

"Мы будем подавать апелляцию. И мы готовы бороться с этим до победы," – говорится в официальном заявлении Greenpeace.

Справочно. Energy Transfer Partners LP – американская компания, которая занимается транспортировкой, хранением и переработкой природного газа, сырой нефти и нефтепродуктов.